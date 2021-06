Papst ermöglicht vorgezogenes Konklave

Benedikt XVI. hat am Montag die drei für Ermittlungen in der Vatileaks-Affäre beauftragte Geistliche empfangen. Vier Tage vor Ende seines Pontifikats habe Benedikt Gespräche mit den emeritierten Kardinäle Julian Herranz, Jozef Tomko und Salvatore De Giorgi geführt, verlautete aus dem Vatikan. Die drei Kardinäle hatten am 17. Dezember dem Papst ihren zweiten Geheimbericht vorgelegt. Dieser, so die Ansicht italienischer Medien, soll wesentlich für den Rücktritt Benedikts ausschlaggebend gewesen sein.

Das im Report der drei Kardinal-Kommissare gezeichnete Bild vom Zustand der römischen Kurie sei so dramatisch gewesen, dass sich Benedikt XVI. daraufhin definitiv zum bereits angedachten Rücktritt entschlossen habe, berichteten italienische Medien. Als Beleg führten sie an, Benedikt XVI. habe ausgerechnet diese drei Kirchen-Kommissare nochmals zur Audienz empfangen. Das Treffen am Montag sei nicht nur ein Abschied vor dem Ende seines Pontifikats gewesen. "Obwohl das Treffen schon vor Wochen beschlossen worden war, wurde es nach der Rücktrittsankündigung des Papstes nicht abgesagt", berichtete La Repubblica. Dies bezeuge den Wert, den Benedikt auf das Treffen mit den Kardinälen lege.

Benedikt XVI. hat beschlossen, dass die Akten zu den Ermittlungen in der Vatileaks-Affäre seinem Nachfolger übergeben werden. Allein der Papst sei über die Inhalte des Dossiers informiert, berichtete Lombardi. Das Mandat der im vergangenen Jahr eingesetzten Kardinalskommission sei beendet, erklärte der Vatikan-Pressesprecher. Der Papst dankte den Kardinälen für ihre Ermittlungen. Aus der Untersuchung sei die "Freigiebigkeit, die Ehrlichkeit und die Hingabe all jener hervorgegangen, die für den Heiligen Stuhl arbeiten", hieß es in einer Presseaussendung, die von Lombardei am Montag verlesen wurde.

Nach dem Treffen mit den Mitgliedern der Kardinalskommission empfing der Papst den kanadischen Kardinal Marc Ouellet, Präfekt der Bischofskongregation. Ouellet gilt als aussichtsreicher Kandidat auf Benedikts Nachfolge.