Vatikan-Affäre: Verschwörung fürs Konklave

Kurz vor Pfingsten kam der nächste Schlag ins unmittelbare, private Umfeld des Papstes: einer seiner Kammerdiener, Paolo Gabriele, wurde verhaftet. "Paoletto", wie der 46-jährige Römer im Vatikan gerufen wird, war dem Papst beim Umkleiden behilflich, leistete ihm bei den Mahlzeiten Gesellschaft und begleitete ihn öffentlichkeitswirksam im Papamobil. Journalist Nuzzi hat in seinem Buch ein Dokument veröffentlicht, das angeblich nur Gabriele weitergegeben haben konnte. Kurz darauf wurden in der Wohnung in der Via di Porta Angelica im Vatikan, wo der Butler mit seiner Familie lebte, vier Kisten mit päpstlichen Privatdokumenten sichergestellt. In einer 16-Quadratmeter-Zelle im Vatikan sitzt er nun, darin ein Kruzifix, aber kein Fernseher. Am vergangenen Dienstag wurde er erstmals vernommen. Ihm drohen bis zu 30 Jahre Haft wegen schweren Diebstahls.

Für viele wurde der Italiener vorschnell als Sündenbock abgestempelt. Als Drahtzieher vermuten Vatikan-Insider eine Dissidenten-Gruppe von mindestens 20 Personen. "Das geheime Netzwerk besteht aus Laien und Klerikern, möglicherweise auch Kardinälen, die sehr politisch agieren und Bertone stürzen wollen", erklärt Vatikanexperte Marco Politi gegenüber dem KURIER. Die Tatsache, dass der Butler des Papstes verhaftet wurde, zeuge von einer großen Verwundbarkeit des Pontifex. "Es gab sicher auch früher Machtkämpfe", vermutet Politi, "aber nach außen hielt man dicht."

Zuletzt geriet mit Papst-Sekretär Georg Gänswein der wohl engste Papst-Vertraute in den Fokus der Verschwörer, als ein anonymes Erpresserschreiben der Tageszeitung La Repubblica zugespielt wurde. Sie behaupteten darin, Gänswein sei neben Bertone für die innerkirchlichen Turbulenzen verantwortlich – und sie signalisierten damit: "Wir wissen alles, wir haben alle Dokumente, wir haben euch in der Hand." Vatikan-Insider stellen den Wahrheitsgehalt dieser Attacke auf den engsten Papst-Vertrauten infrage: "Man will damit vor allem Chaos stiften."

Von "feindseligen Winden", dem das Schiff Petri ausgeliefert sei, sprach der Papst vor einer Woche euphemistisch. Dabei scheint es eher so, als säße das Oberhaupt von weltweit über einer Milliarde Katholiken im Auge eines Orkans, der für seinen innersten Machtzirkel – Privatsekretär Gänswein und Staatssekretär Bertone – unkontrollierbar geworden scheint.

Der zentrale Angriffspunkt in der Enthüllungs­affäre, Tarcisio Bertone, nahm nun erstmals Stellung – freilich wenig erhellend: "Das Traurigste ist die Verletzung der Privatsphäre des Heiligen Vaters und seiner engsten Mitarbeiter. Trotzdem sind dies keine Tage der Teilung sind, sondern der Einheit."