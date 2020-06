Regierung verteidigt Arbeit der Polizei

Großbritannien ist jedenfalls in Alarmbereitschaft. Gestern, Freitag, wurde ein pakistanisches Flugzeug von Kampfjets abgefangen. Die Maschine mit knapp 300 Passagieren war in Lahore gestartet und sollte in Manchester landen. Kurz zuvor wurde sie nach London-Stansted umgeleitet. Zwei Männer wurden festgenommen; ihnen wird „Gefährdung des Luftverkehrs“ vorgeworfen. Sie hatten Drohungen ausgestoßen und versucht, ins Cockpit vorzudringen.