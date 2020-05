Forscher finden Pharaonen-Hafen

Tell el-Dab’a, Ägypten, zweieinhalb Stunden Autofahrt nördlich von Kairo: Irene Forstner-Müller marschiert über die Äcker im Nildelta. Als die österreichische Archäologin eine Senke passiert, tauchen vor ihrem inneren Auge Schiffe auf, ein großer Hochseehafen aus der Pharaonenzeit. Es herrscht geschäftiges Treiben. Öl und Wein aus dem Mittelmeerraum, Kupfer aus Zypern werden ausgeladen, Leinen, Gold und Statuen im Gegenzug verladen.

Intensive Untersuchungen haben ergeben, dass der Hafen der Hyksos-Haupstadt Avaris und der aus der Zeit der Ramessiden hier gelegen haben muss, sagt die Grabungsleiterin in Ägypten. Jeder Laie würde sie für verrückt erklären, denn der Nil fließt an die 200 Meter weit entfernt.

Heute. Vor mehr als 3000 Jahren war der Nil genau dort, wo sich in Forstner-Müllers Kopf Schifffahrtsszenen abspielen. Und seit Kurzem kann sie es beweisen: Gemeinsam mit ihrem Team hat sie den Pharaonen-Hafen von Avaris entdeckt. Avaris war das Kairo der Antike. Eine echte Metropole. Ihre Lebensader war eindeutig der Nil.