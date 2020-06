Archäologie: Ausflug ins antike Olympia

Mehr als ein Jahrtausend flogen im heiligen Hain Speere und Scheiben. Das grenze an ein Wunder, diagnostiziert der Archäologe und langjährige Ausgräber in Olympia, Ulrich Sinn: "Ungeachtet aller politischen und sozialen Umwälzungen hatte die friedliche Volksversammlung im Zeus-Heiligtum 1200 Jahre Bestand". Erst die frühen Christen mit ihrer Körperfeindlichkeit erzwangen ein Ende des heidnischen Muskelkults. Wer heute Olympia und das siebente Weltwunder, den Zeus-Tempel, besucht, stößt auf Ruinen. In ihnen lesen die Archäologen wie in antiken Quellen. Seit 1875 erforschen die Deutschen die Wiege des Sports, heute unter der Leitung von Reinhard Senff: "Seit drei Jahren graben wir im Südosten des Heiligtums. Dort wird unter anderem der Zugang zum Hippodrom vermutet. Leider haben Bodenradar-Untersuchungen keinen Beleg für die antike Pferde-Rennbahn erbracht." Was Decker, den Experten für antiken Sport, nicht wundert: "In ganz Griechenland hat man noch keinen Hippodrom gefunden. Die Griechen haben ihre Pferde-Rennbahnen wohl aus vergänglichem Material gefertigt", vermutet er , "Holz und Seile, die nach dem Fest wieder abgebaut wurden."

Stattdessen hat Senff Hinweise auf Kultstätten gefunden: "Ganz typischen Opfer-Abfall – Holzkohle und Knochen beispielsweise." Kult und Sport waren in der Antike untrennbar verbunden. "An allen großen Kult-Orten – in Delphi (Apoll), Olympia (Zeus), Korinth (Poseidon), Nenea (auch dem Zeus geweiht) – fanden große Sportfeste statt", erzählt Decker. "Wer alle vier gewann, erhielt den Titel Periodonike – das war so etwas wie der Grand Slam der Antike."