Zuckeranteil in Softdrinks in UK sinkt – und das Übergewicht auch

Wie funktioniert die Steuer? Die Besteuerung der Getränke verläuft gestaffelt : Je mehr Zucker in einem Getränk steckt, desto höher die Steuer. Ab fünf Gramm Zucker pro 100 Millilitern beträgt die Steuer 18 Pence pro Liter, ab 8 Gramm Zucker werden 24 Pence pro Liter fällig. Den Firmen ist es selbst überlassen, ob sie die Mehrkosten an die Konsumenten weitergeben oder selbst übernehmen.

Die Forscher weisen darauf hin, dass ein Rückgang des Zuckerkonsums in der gesamten Ernährung und bereits seit Beginn der Erhebung 2008 zu beobachten gewesen sei. Jedoch betonen sie die Bedeutung der Zuckersteuer für das Ausmaß des Rückgangs. Das deckt sich mit Ergebnissen ähnlicher Studien: So legt eine Studie der Cambridge University nahe, dass die Zuckersteuer die Fettleibigkeit bei zehn- und elfjährigen Mädchen um acht Prozent verringert hat.

Softdrink-Regal in einem Supermarkt in London.

Die Zuckersteuer, die Hand in Hand ging mit Gesundheitskampagnen in der Öffentlichkeit und an Schulen, ist nur eine Maßnahme des britischen Staats im Kampf gegen das Übergewicht seiner Bürger: Seit Herbst 2022 dürfen etwa keine Schokoriegel mehr auf Augenhöhe von Kindern im Kassabereich angeboten werden; ab Herbst 2025 sollen Kaufanreize wie "2 plus 1 gratis"-Angebote für Süßigkeiten verboten werden, genauso wie TV- Werbungen für ungesunde Lebensmittel vor 21 Uhr.

Österreich setzt lieber auf Aufklärung

Auch in anderen Ländern wie Portugal, in Lateinamerika und in der Karibik sind bereits ähnliche Besteuerungen in Kraft – und zeigen Wirkung. Deutschland hat seine Zuckersteuer 1993 abgeschafft, die Debatte kommt aber immer wieder auf – wie auch in Österreich. Der ORF zitiert dazu das Gesundheitsministerium, das jedoch auf die Verantwortung des Finanzministeriums bei dem Thema verweist.

Dort heißt es auf KURIER-Nachfrage, dass das Anliegen "natürlich nachvollziehbar" sei. Jedoch wird neben dem "Vollzugsaufwand" und einer zusätzlichen "finanziellen Belastung" für die Konsumenten (sofern die Steuer als Preiserhöhung weitergegeben würde) auch vor einem "Ausweicheffekt" gewarnt, wenn die Steuer nicht EU-weit eingeführt werde. Beispielhaft verweist man auf den 2011 eingeführten Versuch einer "Fettsteuer" in Dänemark: "Viele Dänen kauften im benachbarten Deutschland ein. Die "Fettsteuer" wurde dann im Jahr 2012 wieder abgeschafft – aufgrund geringer Erfolgsnachweise und hohem Verwaltungsaufwand", so das Finanzministerium. Man setze lieber auf Aufklärung, Bewusstseinsbildung und Sportförderung.

Dabei spreche neben dem gesundheitlichen Aspekt ein weiterer für eine Besteuerung: So hat der britische Haushalt im Budget 2021/2022 dank der Steuer 334 Millionen Pfund (rund 397 Millionen Euro) eingenommen. Das Geld soll ins marode Gesundheitssystem fließen.