Junk-Fluencer: So verleiten Online-Stars Kinder zu Süßigkeiten

Der Verein fordert Marketingbeschränkungen für Lebensmittel und Getränke, die einen hohen Gehalt an Salz, Zucker, Fett, gesättigten Fettsäuren oder Transfettsäuren aufweisen. Orientieren könnte man sich dafür am Nährwertprofil der WHO aus dem Jahr 2015, sagt Kernegger.

Berthold Koletzko von der Stiftung Kindergesundheit verstärkt diese Forderung: „Der Junkfood-Verzehr in Ländern mit verpflichtenden Werbebeschränkungen hat von 2002 bis 2016 pro Kopf um rund neun Prozent abgenommen. In Ländern ohne Werbebeschränkungen ist er hingegen um etwa 14 Prozent gestiegen.“

Im Gegensatz zu Ländern wie Norwegen, Schweden oder Großbritannien gibt es in Österreich keine direkten gesetzlichen Verbote oder Einschränkungen bezüglich Kindermarketing für unausgewogene Lebensmittel.