Wo der Weihnachtsmann Bartpflege und Rentier-Haltung lernt

Es war das Jahr 1931, als die breite amerikanische Bevölkerung zum ersten Mal Santa Claus kennenlernte – Coca Cola sei Dank.

Charles W. Howard, geboren 1896, verliebt sich schon viel früher in den korpulenten, weißbärtigen Mann, der in einem Rentierschlitten unterwegs ist, in der Nacht des 24. Dezembers durch den Schornstein klettert und braven Kindern Geschenke in ihre Socken stopft: Der junge Howard soll bereits als Viertklässler in einem Theaterstück in die Rolle des Weihnachtsmannes geschlüpft sein und sie seitdem bis zu seinem Tod 1966 nur sehr ungern abgelegt haben. In der Vorweihnachtszeit jobbte er verkleidet in Kaufhäusern, trat fast zwei Jahrzehnte lang als Saint Nicholas bei der Thanksgiving-Parade des Shoppingtempels Macy’s auf – und gründetet 1937 die erste "Santa Schule" der Welt.

Straffer Stundenplan

Einmal im Jahr, Ende Oktober, wird dieser Ort in Midland, Michigan, zur Pilgerstätte von rund 200 bärtigen Männern mit Kugelbauch, die aus aller Welt zusammen kommen, um im Rahmen eines dreitägigen Seminars zur nächsten Generation Weihnachtsmänner ausgebildet zu werden.