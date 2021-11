Schon jetzt dekorieren: Weihnachtsschmuck erzeugt Glücksgefühle

Pastellfarben

Wer sich schon jetzt mit Deko-Material eindecken will, hat heuer unzählige Möglichkeiten, was Formen und Farben angeht. Pastellig wurde es dieses Jahr schon in der Mode – jetzt glänzt auch der Christbaum-Schmuck in Zartrosa und Babyblau. Dazu passende Trockenblumen und witzige Anhänger in Handy- oder Sushi-Formen haben noch immer Saison.