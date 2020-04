Wegen Blick auf Akropolis: Hotel muss zwei Stockwerke abreißen

Das Tauziehen rund um dieses Hotel dauert sei fast acht Jahren an. Nach einer ersten Baugenehmigung unterzeichneten Tausende Athener einen Protest an die Regierung. Das Hotel mit einer Höhe von mehr als 31 Metern verstelle die Sicht auf das, was die Griechen als Heiligtum (die Akropolis von Athen) verstehen, hieß es darin. "Es wird wohl ein langes neues juristisches Tauziehen geben", sagte der Athener Rechtsanwalt Michalis Orfanos.