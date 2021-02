Vor einem Jahr begann der Corona-Albtraum in Italien

Vor einem Jahr begann es: In einem Krankenhaus der lombardischen Provinzstadt Codogno wurde am 20. Februar "Patient 1", der erste an Corona infizierte Italiener, getestet. Der 38-jährige Manager wurde in kritischem Zustand eingeliefert. Einen Tag später starb ein 78-jähriger Pensionist in Vo Euganeo bei Padua als erster Europäer am Virus. Italien stürzte in einen Albtraum, aus dem das Land immer noch nicht erwacht ist.

2,7 Millionen Infizierte, fast 95.000 Todesopfer und ein Wirtschaftseinbruch, wie er seit der Nachkriegszeit nicht mehr vorgekommen ist: Italien, das erste westliche Land, in dem die Epidemie ausbrach, zahlt einen gewaltigen Preis. Als erster Staat in Europa begann die Regierung, große Teile der Lombardei und Venetiens in der Hoffnung abzuriegeln, die Epidemie einzudämmen.

Am 9. März verordnete Premier Giuseppe Conte einen landesweiten Lockdown, ein präzedenzloser Schritt. 60 Millionen Italiener mussten zwei Monate zu Hause bleiben. Die Wirtschaft des Landes kam mit Ausnahme einiger lebensnotwendiger Bereiche zum Erliegen. Erst ab 4. Mai wurden die Maßnahmen ein wenig gelockert.

38-Jähriger als "Patient Nummer 1"

Einer 38-jährigen Anästhesistin im Krankenhaus der Kleinstadt Codogno, Annalisa Malara, verdankt Italien, dass die Infektion am 20. Februar erkannt wurde - als in Europa noch niemand an Corona dachte. Bis dahin betrachtete man das Virus als rein chinesisches Problem. Malara beharrte jedoch darauf, den Patienten mit einer auffällig schweren Lungenentzündung zu testen. Dieser war positiv, der 38 Jahre alte Mattia Maestri wurde zu Italiens "Patient Nummer 1". 20 Tage verbrachte der sportliche Manager im Koma. Er hatte keinerlei Kontakte zu China und bis heute ist unklar, wie er sich mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte.