Vor 60 Jahren: Als ein sowjetischer Bauernsohn die USA düpierte

Russland erinnert sich in diesen Tagen mit viel Pathos an einen Helden, der am 12. April 1961 Raumfahrtgeschichte geschrieben hat. In 108 Minuten umrundete der Kampfpilot Juri Gagarin im Alter von 27 Jahren einmal die Erde. Er erblickte damit als erster Mensch den Planeten von oben, nachdem die Sowjets schon einen Satelliten und Hunde ins All geschickt hatten.

Es war ein Meilenstein für die Sowjetunion und ein Schock für die USA im Wettlauf der Supermächte im Kalten Krieg. Die kommunistische Propaganda schlachtete Gagarin als Sieger über den Kapitalismus aus.