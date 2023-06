Verschmorte Satelliten und Radioausfälle: Sonnenaktivität erreicht Höhepunkt heuer

Sonneneruptionen und koronale Massenauswürfe sind Beispiele für Sonnenstürme. Wenn sich der Sturm entlädt, werden hochenergetische Teilchen ins All geschossen. Wenn diese Teilchen auf die Erde treffen, können sie großen Schaden anrichten. So verursachte eine starke Sonneneruption in diesem Jahr bereits weit verbreitete Funkausfälle, die hochfrequente Funksignale in Nord-, Mittel- und Südamerika unterbrachen.

In der Vergangenheit haben starke Sonnenstürme das Stromnetz im kanadischen Quebec überflutet und Stromausfälle verursacht, die bis zu acht Stunden andauerten. Sonnenstürme wurden auch mit explodierenden Seeminen und zerstörten Starlink-Satelliten in Verbindung gebracht.

Beobachtungen

Wenn das Magnetfeld der Sonne schwach ist, ist ihre Oberfläche viel interessanter zu beobachten. So bilden sich auf der Sonnenoberfläche vorübergehend schwarze Flecken, so genannte Sonnenflecken, d. h. Regionen, in denen das Magnetfeld in einem bestimmten Bereich besonders stark ist.

Dadurch wird der Zustrom von heißem, frischem Gas aus dem Inneren der Sonne an die Oberfläche gedrosselt, wodurch diese Region abkühlt und schwarz erscheint