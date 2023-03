Vermisstes Uran in Libyen wiedergefunden

Die internationale Atomenergiebehörde IAEA hat den Fund von vermisstem Uranerz-Konzentrat (UOC) in Libyen bestätigt.

Der größte Teil der 2,5 Tonnen des Materials sei wiedergefunden worden, hieß es am Freitag in einer vertraulichen Erklärung an die IAEA-Mitgliedsstaaten, in die die Nachrichtenagentur Reuters Einblick erhielt. Nur eine "relative kleine Menge" sei noch nicht wieder erfasst worden.

Lager ausgeraubt

Die IAEA hatte Mittwoch vergangener Woche ihre Mitglieder informiert, dass das Uran nicht mehr auffindbar sei. Die Libysche Nationale Armee (LNA) gab am darauffolgenden Tag bekannt, die UOC-Fässer seien etwa fünf Kilometer von ihrem ursprünglichen Lager entfernt gefunden worden.

Möglicherweise hätten Diebe aus dem Tschad das von der IAEA 2020 versiegelte Lager ausgeraubt und die Fässer später liegen gelassen.