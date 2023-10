Venedig wappnet sich gegen erwartete Flutwelle

Hochwasser an der Küste von Triest

Hochwasser gab es auch in Muggia, einer Stadt an der Küste von Triest, die Freitagfrüh von 15 Zentimetern Wasser überflutet wurde. Das Meer drang in das gesamte Hafengebiet ein und überschwemmte auch die Piazza Marconi, den Hauptplatz des Zentrums, sowie die Via Trieste, die Hauptverkehrsader der Stadt, die deshalb gesperrt wurde. Erschwerend kam hinzu, dass zeitweise starker Regen fiel.

➤ Mehr lesen: Hochwasser in Venedig 2019: "Apokalyptische Zerstörung" der Stadt

Überschwemmungen gab es wegen heftigen Niederschlägen auch in anderen italienischen Regionen, vor allem in der Toskana.