"Unvorstellbar": US-Schulklasse baute Handprothese für Mitschüler

Vier Wochen habe es gedauert, das Leben des 15-jährigen Sergio Peralta "völlig zu verändern", wie er selbst sagt. Der US-amerikanische Schüler kam mit einer fehlgebildeten rechten Hand zur Welt, mit der er keinerlei komplexe Bewegungen durchführen konnte. Ein lebenslanges Hindernis für den technikbegeisterten Teenager. Und Ausgangspunkt für eine der bisher rührendsten Geschichten aus den USA in diesem Jahr.

"Während meiner ersten Schuljahre fragten die Leute immer wieder, was mit meiner Hand falsch sei. Ich habe immer nur sagen können: Ich wurde so geboren", so Peralta beim US-Sender CBS. Als er im Herbst zum ersten Mal die auf Technikausbildung spezialisierte Henderson High School im Bundesstaat Tennessee besuchte, "wollte ich meine Hand sogar verstecken, in der Hoffnung, dass niemand sie jemals sieht".