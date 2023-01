Kältewelle im Süden: Bis zu einem Meter Schnee auf Mallorca

In den niedriger gelegenen Teilen der Insel wie etwa in der Hauptstadt Palma blieb der Schnee jedoch nicht liegen. Ungemütlich und nasskalt war es aber auch dort, was die Menschen in den eher nicht so gut isolierten Häusern auch zu spüren bekommen. Das Winterwetter sollte in den nächsten Tagen noch andauern, ab Sonntag dürfte es aber wieder milder werden.

Schnee auch in der Wüste

Die kalte Luftmasse reichte sogar noch viel weiter über das Mittelmeer in den Süden: So fiel auch in den verschiedenen Gebirgshöhen Nord- und Zentralalgeriens Schnee bis auf weniger als 500 Meter herab und erfasste damit die meisten Regionen des Landes.

In der algerischen Küstenstadt Annaba schneite es seit 15 Jahren nicht mehr.