Unesco ernennt mehrere neue Welterbe-Stätten

Die Ernennung des jüdisch-mittelalterlichen Erbes im deutschen Erfurt sorgte für Jubel

Jubel, Freudentränen und knallende Sektkorken gab es in Erfurt, nachdem die Unesco das jüdisch-mittelalterliche Erbe der deutschen Stadt am Sonntag als neues Welterbe auszeichnete. In Deutschland gibt es damit nun 52 Welterbe-Stätten. Erfurt erhielt den Welterbe-Status für die Alte Synagoge, für die vor rund 16 Jahren zufällig entdeckte Mikwe und für das Steinerne Haus, einem historischen Wohngebäude.

"Die Aufnahme des Jüdisch-Mittelalterlichen Erbes in Erfurt als neue und zweite jüdische Stätte in die Liste des Unesco-Welterbes leistet einen weiteren, wichtigen Beitrag, die gemeinsamen Wurzeln von Juden und Christen in Deutschland und Europa sichtbar zu machen und für die Zukunft zu bewahren", sagte Deutschlands Botschafterin bei der Unesco, Kerstin Püschel. Die neue Welterbestätte fördere das Verständnis für die kulturelle Vielfalt in Deutschland und den gegenseitigen Respekt für das vielschichtige historische Erbe.