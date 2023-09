Iran-Jahrestag: Vater von Protestikone Amini kurzzeitig festgenommen

An diesem Samstag jährt sich erstmals der Tod Aminis, der im Herbst 2022 die schwersten Aufstände im Iran seit Jahrzehnten ausgelöst hatte. Islamische Sittenwächter hatten die damals 22-Jährige wegen eines angeblich nicht richtig getragenen Kopftuchs festgenommen. Was genau danach geschah, ist bis heute ungeklärt - letztlich fiel die junge Frau ins Koma und starb in einem Krankenhaus.

Aminis Eltern √§u√üerten fr√ľh Zweifel an der staatlichen Darstellung, ihre Tochter sei infolge einer Erkrankung gestorben. Sie gaben lokalen und internationalen Medien zahlreiche Interviews und gerieten somit ins Fadenkreuz der Justiz. Zu Aminis Beerdigung str√∂mten damals Tausende Menschen. Ausgehend von den Kurdenregionen verbreiteten sich die Proteste wie ein Lauffeuer.

Viele neue √úberwachungskameras

Augenzeugen berichteten bereits am Freitag, Militäreinheiten und andere Einsatzkräfte seien in Städte rund um Aminis Heimatort Saghes verlegt worden. Auch viele neue Überwachungskameras seien installiert worden. Bewohner der Kurdengebiete sprachen zudem von verstärkten Kontrollen.

Vor allem die junge Generation ging nach dem Tod von Jina Mahsa Amini unter dem Slogan "Frau, Leben, Freiheit" gegen die repressive Politik der islamischen F√ľhrung auf die Stra√üe. Die Staatsmacht lie√ü die Proteste, die das Land √ľber Monate hinweg in Atem hielten, gewaltsam niederschlagen. Auf Gehei√ü der iranischen Justiz wurden sieben M√§nner im Zusammenhang mit den Demonstrationen hingerichtet. Als Zeichen des stillen Protests ignorieren bis heute viele Frauen die Kopftuchpflicht - in diesem Ausma√ü hat es das im Iran zuvor nicht gegeben.

Keine Protestaufrufe

Aus Sorge vor einem erneut gewaltsamen Vorgehen der Einsatzkr√§fte am Todestag gab es zun√§chst keine Protestaufrufe. Den Tag wollten Menschen in den Kurdengebieten dennoch w√ľrdigen, etwa durch Ladenschlie√üungen. Auch in anderen St√§dten traf der Machtapparat Vorkehrungen gegen m√∂gliche neue Proteste. W√§hrend in den vergangenen Tagen weitgehend Alltag herrschte, waren vor allem nach Einbruch der Dunkelheit vermehrt Polizisten rund um √∂ffentliche Pl√§tze zu sehen.

W√§hrend Demonstrantinnen und Demonstranten im Iran um ihre Sicherheit f√ľrchten, sind in √Ėsterreich und anderen L√§ndern Kundgebungen und Demos anl√§sslich des Jahrestags geplant. Die USA und die EU verh√§ngten im Vorfeld des brisanten Datums neue Sanktionen im Zusammenhang mit der brutalen Niederschlagung der Proteste. In Washington wurden am Freitag Strafma√ünahmen gegen 25 iranische Personen, drei vom iranischen Staat unterst√ľtzte Medien und ein iranisches Unternehmen bekanntgegeben, das Nachforschungen im Internet anstellt.

Visabeschränkungen

Die USA handelten dabei in Abstimmung mit Gro√übritannien, Kanada, Australien und anderen Partnern, die diese Woche ebenfalls Sanktionen verh√§ngen wollten, teilte das Au√üenministerium mit. Zudem habe man Visabeschr√§nkungen gegen 13 iranische Beamte verh√§ngt, die an der Verhaftung oder T√∂tung friedlicher Demonstranten sowie an der Einschr√§nkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit beteiligt gewesen seien. US-Pr√§sident Joe Biden hatte zuvor zum ersten Todestag Aminis den Protestierenden anhaltende Unterst√ľtzung zugesichert.

Von den EU-Strafmaßnahmen sind nach Angaben vom Freitag vier Personen sowie sechs Einrichtungen und Unternehmen betroffen. Dabei geht es unter anderem um zwei ranghohe Polizisten, einen Vertreter der Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte sowie mehrere Gefängnisse und die Nachrichtenagentur Tasnim, der von der EU unter anderem vorgeworfen wird, sie veröffentliche falsche Geständnisse von Protestteilnehmern.

Au√üenminister Alexander Schallenberg (√ĖVP) hat am Todestag der iranischen Widerstandsikone Jina Mahsa Amini Gewalt durch Sicherheitskr√§fte gegen friedliche Demonstranten im Iran verurteilt. Urheber solcher Gewalt m√ľssten zur Rechenschaft gezogen werden, forderte Schallenberg in einer Aussendung am Samstag. "Frauenrechte gelten weltweit und somit auch im Iran", betonte der Minister.