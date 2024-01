Nordwesteuropa kämpft mit Wassermassen: Evakuierungen und Stromausfälle

Tschechien, England und Frankreich kämpfen mit den Wassermassen

Auch bei Österreichs nordöstlichen Nachbarn spitzt sich die Gefahrenlage zu. Betroffen sind vor allem die tschechischen Orte an der Elbe wie Decin, Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) und Litomerice. Das tschechische Hydrometeorologischen Institut hat am Freitag für diese Orte dritte und höchste Warnstufe ausgerufen. An der Moldau ist auch Cesky Krumlov von den Überschwemmungen betroffen. In der Unesco-Weltkulturerbestadt sind schon vor Tagen die ersten Sandsackbarrieren errichtet worden. Die tschechischen Behörden rechnen mit einem Höhepunkt der Pegelstände für Samstag.

In England sorgt der Sturm "Henk" für Überflutungen in vielen Gebieten. Der Bezriksrat in Nottinghamshire hat eine Warnung an ihre Bewohner ausgegeben, dass die Überschwemmung die Marke aus dem Jahr 2000 erreichen kann. Damals ist der höchste Pegelstand in der Geschichte des Bezirks erreicht worden. Die Bewohner sollen sich laut der Warnung für eine Evakuierung bereit halten, sofern sich die Situation verschlimmert. Im östlichen Teil von England hat es seit dem Jahreswechsel so viel geregnet wie die Region sonst durchschnittlich im Monat Jänner erlebt.