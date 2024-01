Bis zu -43,6 Grad: Osloer fahren auf dem Dach der Oper Ski

Ganze Küstengebiete eingeschneit

Norwegen leidet derzeit an einem ähnlichen Problem. Einer lokalen Tageszeitung erklärt der pensionierte Journalist Olav Njaastad, dass er in Risör – ein Ort an der Küste im Süden des Landes – komplett eingeschneit sei. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Risör wird normalerweise „die weiße Stadt am Skagerrak“ genannt, aber der Ausdruck hat jetzt eine neue Bedeutung bekommen. Ich gehe jetzt raus zum Schaufeln, denn ich muss zum Holzschuppen, wir müssen Holz haben, für den Fall, dass der Strom ausfällt.“

Der Einsatzleiter der lokalen Polizei Audun Eide berichtet gegenüber norwegischen Medien, das „viele gar nicht aus ihren Häusern kommen können und deshalb aus den Fenstern ins freie klettern müssen“. Das Wetter hat den Großteil des öffentlichen Lebens zum Stillstand gebracht. Neben den Schulen sind auch die Universitäten sowie andere Einrichtungen, die nicht lebensnotwendig sind, geschlossen. Ein positives hat diese Situation für die Kinder, denn die können sich an die Schneemassen noch am ehesten erfreuen.

