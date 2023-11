Studie zum Klimawandel: Gefährliche Wirkung von Falschinformation

Fehlinformationen zum Klimawandel haben tiefgreifende Auswirkungen. Wie Forschende der Universität Genf in einer neuen Studie zeigen, beeinflussen diese die Überzeugungen über den menschengemachten Klimawandel und die Bewertungen von Klimamaßnahmen. In der am Donnerstag im Fachblatt Nature Human Behaviour veröffentlichten Studie konfrontierten die Forschenden 7.000 Studienteilnehmende aus zwölf Ländern mit Fehlinformationen. Zudem entwickelten sie verschiedene psychologische Maßnahmen zur Bekämpfung von solchen und testeten deren Wirksamkeit.

Das Ergebnis

Während sich die Konfrontation mit Fehlinformationen stark negativ auf die Überzeugungen der Teilnehmenden zum Klimawandel, ihre Einstellung zu Maßnahmen gegen den Klimawandel, ihre Fähigkeit, Fehlinformationen zu erkennen, und ihr umweltfreundliches Verhalten auswirkte, fanden die Wissenschafterinnen und Wissenschafter kaum Hinweise darauf, dass die psychologischen Maßnahmen wirksam waren.

"Fehlinformationen sind also äußerst überzeugend, mehr als wissenschaftliche Informationen", wurde Studienleiter Tobias Brosch in einer Mitteilung der Universität Genf (Unige) zitiert. Laut der Mitteilung der Unige bezweifelt oder leugnet rund ein Drittel der Bevölkerung den anthropogenen (menschengemachten) Klimawandel.