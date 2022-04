Tod mit 119 Jahren: Ältester Mensch der Welt gestorben

Auf die Frage nach dem Geheimnis für ihr langes Leben nannte sie "den Verzehr schmackhaften Essens und Lernen". Zu ihren Lieblingsspeisen zählte Schokolade. Tanaka hatte selbst im biblischen Alter noch eine große Leidenschaft für Mathematik und das Brettspiel Othello. Sie stand laut Medien um 6.00 Uhr auf und ging erst gegen 21.00 Uhr ins Bett.

Älteste Europäerin

Nach Tanakas Tod ist nun laut der Gerontology Research Group die Französin Lucile Randon mit 118 Jahren und 73 Tagen der älteste Mensch der Welt. Die französische Ordensfrau lebt laut Kathpress in einem Seniorenheim in Toulon am Mittelmeer und überstand im Jänner 2021 auch eine Covid-19-Infektion.