Mehrere Tote nach neuerlichem Grubenunglück in Polen

Das Beben in der Zofiowka-Mine, wo bereits 2018 fünf Arbeiter gestorben waren, hatte sich in der Nacht zum Samstag gegen 03.40 Uhr in einer Tiefe von 900 Metern ereignet. In der Folge trat in dem Bergwerk Methangas aus. 42 der insgesamt 52 Bergleute, die sich zum Unglückszeitpunkt unter Tage befanden, konnten unversehrt an die Oberfläche zurückkehren.

Immer wieder Unglücke

Polen gewinnt immer noch etwa 70 Prozent seiner Energie aus Kohle. Im Bergbau-Sektor des Landes arbeiten fast 80.000 Menschen.

In den vergangenen Jahren hatte sich in dem Land eine Reihe von Grubenunglücken ereignet. So kamen 2021 beim Einsturz einer Mauer unter Tage in der südpolnischen Myslowice-Wesola-Mine zwei Männer ums Leben.

Vergangenen Mittwoch erschütterte dann das Grubenunglück in Pniowek die Menschen in Polen. In dem Kohlebergwerk hatte sich kurz nach Mitternacht in rund tausend Metern Tiefe eine Methangasexplosion ereignet. Eine zweite Explosion folgte, als sich bereits Rettungskräfte am Unglücksort befanden.

Durch die Explosionen wurden fünf Menschen getötet. 20 weitere Menschen wurden verletzt. Die Suche nach den sieben Vermissten in Pniowek wurde dann nach einer erneuten Detonation am Freitag abgebrochen.