Revival in Schwarz: Warum viele Länder auf Kohlekraft setzen

Kostenintensiv sind auch Kompensationszahlungen für Kraftwerks- und Minenbetreiber sowie Strukturhilfen für Bergbaugebiete, in denen neue Jobs für viele Menschen gebraucht werden. In Polen, wo die Kohle zum Nationalstolz gehört und das bis 2049 an ihr festhält, soll ein Fonds den Übergang abfedern. Auch Deutschland muss tief in die Tasche greifen, allein die vom Kohle-Ausstieg betroffenen Regionen erhalten 40 Milliarden Euro.

Und was wird aus den Kraftwerken?

In den USA wurden zwischen 2011 und 2019 – auch wegen des Erdgasbooms durch Fracking – ein Drittel der Kohlemeiler in Gaskraftwerke umgebaut. Diese emittieren zwar weniger, aber auch zu viele Treibhausgase. Die Regierung in Berlin kann sich vorstellen, die deutschen Kraftwerke ebenfalls umzurüsten. Sie sollen später einmal klimafreundlich mit Wasserstoff betrieben werden.