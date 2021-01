Südkorea: Schwangere sollen „kochen, putzen und attraktiv sein“

Ist die Rede von Südkorea, denken Europäer in erster Linie an High-Tech, Innovation und große Elektronikfirmen wie LG oder Samsung. Für Frauen in Südkorea ist das Leben allerdings nicht so fortschrittlich, wie das Image der asiatischen Wirtschaftsmacht vermuten lassen würde. Der fest in der Gesellschaft verankerte Patriarchalismus propagiert ein Frauenbild, das an vergangene Zeiten erinnert.

"Der Mann kann nicht kochen"

„Hängen Sie Kleidung, die Sie vor Ihrer Hochzeit getragen haben, oder Kleidung in kleinen Größen, die Sie nach der Geburt wieder tragen möchten, gut sichtbar auf“, hieß es jüngst in einem Internet-Ratgeber der Stadtregierung von Seoul für schwangere Frauen und Mütter. „Wenn Ihnen danach ist, mehr zu essen als Sie sollten, oder Sie das Training ausfallen lassen wollen, wird ein Blick auf die Kleidung Sie motivieren.“