Keine Gleichberechtigung: Corona lässt die Frauen zurück

Mit ihrer Studie füllte sie eine große Lücke in der Datenlage in Österreich. Die einzige Studie, die die Arbeitsverteilung in Paarhaushalten vor Corona breit erfasste, war eine Eurostat-Zeitverwendungserhebung aus 2008. Damals arbeiteten Frauen im Schnitt 32 Stunden pro Woche unbezahlt, Männern halb so viel.

Veraltete Daten

„Es ist höchste Zeit für eine neue Erhebung“, betont Franziska Disslbacher, Referentin der Arbeiterkammer Wien und Co-Autorin der WU-Studie. Sie kritisiert: „In den meisten europäischen Ländern wird 2020 bis 2022 eine Neuauflage der Eurostat-Studie gemacht – in Österreich fehlt bislang die Finanzierung dafür.“