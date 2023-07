Sechs Deutsche wegen mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung festgenommen

Wegen einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung sind auf Mallorca sechs Deutsche festgenommen worden. Gegen die Touristen werde wegen eines mutmaßlichen "sexuellen Angriffs" ermittelt, teilte die spanische Polizei am Freitag mit. Sie sollen sich in einem Hotel in Palma an einer ebenfalls aus Deutschland kommenden jungen Frau vergangen haben.

➤ Mehr lesen: HIV-positiv: Haft für 56-Jährigen wegen versuchter Vergewaltigung