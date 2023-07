HIV-positiv: Haft für 56-Jährigen wegen versuchter Vergewaltigung

"Die Frau von meinem Cousin"

"Was ist in der Wohnung passiert?", wollte der vorsitzende Richter zu Beginn der Verhandlung vom Angeklagten wissen. "Nichts", erwiderte dieser, "ich verstehe nicht, warum sie (das mutmaßliche Opfer, Anm.) sich über mich beschwert." Er räumte im Zuge seiner weiteren Befragung jedoch ein, sie an den Armen gepackt und aufs Bett geworfen zu haben. Er habe dabei aber keine "sexuellen Absichten" gehabt: "Sie ist ja die Frau von meinem Cousin."

"Er ist ein sehr gläubiger Mensch", merkte der Verteidiger an. Sein Mandant sei verheiratet, für ihn käme Sex mit einer anderen Frau aus religiösen Gründen nicht in Frage. Der aus Guinea stammende Angeklagte hält sich seit 2016 in Österreich auf. Seine Frau lebt nach wie vor in dem westafrikanischen Staat.