Nach Vergewaltigung: Videos ausgewertet, Frau durch halbe Stadt verfolgt

Der 24-Jährige, der am vergangenen Samstagmorgen in Wien-Brigittenau eine 26 Jahre alte Frau vor der U-Bahn-Station Jägerstraße missbraucht haben soll, hatte diese bereits in einer Disco belästigt, in der sich die junge Frau bis gegen 5.00 Uhr aufhielt.

Danach verfolgte er sie - von der 26-Jährigen unbemerkt - durch die halbe Stadt, nämlich von Meidling bis in die Brigittenau, wie die jüngsten Erhebungen gezeigt haben.

Demnach sprach der Mann die 26-Jährige schon in der Disco an und drängte sich ihr beim Tanzen auf. Als sie sich auf den Heimweg machte, ging er ihr nach, was sie nicht mitbekam. Selbst als sie die U-Bahn-Linie wechselte und in die U6 umstieg, blieb er an ihren Fersen, wie Bilder aus Überwachungskameras der Wiener Linien belegen.