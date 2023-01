Schutz für Fußgänger: Schritttempo-Gebot für Radler in Straßburg

Ausbau des Radnetzes

Die ostfranzösische Stadt, in der das Europaparlament und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ihren Sitz haben, ist stolz auf ihr Netz von Radwegen, das seit Jahren ausgebaut wird.

Doch Radfahrer in engen historischen Gassen und Straßen der Elsassmetropole - das führt zu Konflikten mit Fußgängern und Geschäftsleuten. In der engen Einkaufsstraße Rue d'Austerlitz in der südlichen Innenstadt müssen Radfahrer schon seit längerem tagsüber absteigen und schieben. Ein Leser der Regionalzeitung "Les Dernières Nouvelles d'Alsace" beklagte unlängst, dass viele Zweiradfahrer das Verbot einfach ignorieren.