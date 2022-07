4,48 Millionen Radfahrer: Dritter Radler-Rekord in Wien in Folge

„Die Zahl der Radfahrer in Wien steigt kontinuierlich“, sagt Christian Gratzer, Sprecher des VCÖ. Das ist zwar schon seit dem Jahr 2015 so, die Pandemie allerdings hat die Zahl der Radfahrer in der Stadt noch einmal in die Höhe schnellen lassen: Heuer wurden um 750.000 Radfahrer mehr als in den Vergleichszeiträumen vor Corona gezählt.

Besonders viele, nämlich mehr als 500.000 Radfahrerinnen und Radfahrer, waren heuer abgesehen vom Praterstern auch in der Lassallestraße (526.200), in der Operngasse (522.500), am Opernring (520.800) und in der Argentinierstraße (517.000) unterwegs.