Auf dem Fahrrad und mit Polizeigeleit in die Schule

Leopold würde gerne mit dem Rad in die Schule fahren. Aber: „Das wäre viel zu gefährlich“, sagt Katharina Hemmelmair, die Mutter des Achtjährigen. Der Weg in die Schule würde zwar nur wenige Minuten Fahrzeit in Anspruch nehmen, aber über die Grinzinger Allee führen.

Und dort gibt es für Radfahrer nur einen Mehrzweckstreifen – Lkw und Dooring-Gefahr inklusive. „Kinder in Döbling haben keine Möglichkeit, ihren Schulweg mit dem Fahrrad alleine zu bestreiten“, sagt Hemmelmair. Dabei wäre das so wichtig – und naheliegend. Immerhin dürfen Kinder in Wien mit zehn Jahren die Fahrradprüfung ablegen.

Damit Döblings Schulkinder zumindest ein Mal die Möglichkeit haben, mit dem Fahrrad in die Schule zu fahren, organisiert Hemmelmair nun am Freitag, den 24. Juni, Döblings ersten Bici-Bus.

Ein Bici-Bus ist eine Radfahrt, bei der Kinder und Eltern gemeinsam – in diesem Fall – mit Polizeigeleit zur Schule radeln, also quasi gemeinsam einen Fahrrad-Bus bilden. Treffpunkt ist um 7.20 Uhr am Sieveringer Spitz vor dem Amtshaus.

Um 7.30 Uhr geht es los: über Grinzinger Allee, Huschkagasse, Straßergasse und Mannagettagasse direkt vor die Volksschule.

Vorbild für die Aktion ist Barcelona, wo Schulkinder seit 2021 jeden Freitag ausgewählte Straßen als Radweg zur Schule nutzen dürfen.

Der Bici-Bus in Döbling soll im Herbst wiederholt werden.