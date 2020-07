Rassismus: U-Bahnstation Mohrenstraße in Berlin wird umbenannt

Während in Wien noch debattiert wird und bis Herbst eine Historikerkommission über die Umbenennung der Großen und Kleinen Mohrengasse berät, ist in Berlin die U-Bahnstation „Mohrenstraße“ bald Geschichte.

Nach Kritik, dass der Name rassistisch sei, benennen die Berliner Verkehrsbetriebe den U-Bahnhof in „Glinkastraße“ um, schreibt die FAZ. Der genaue Zeitpunkt werde noch bekannt gegeben.

Der Fall in Deutschland zeigt, dass es nicht nur hierzulande viele Straßen mit kolonialem oder rassistischem Bezug gibt. Die Umbenennung in Berlin ist unter anderem der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD) zu verdanken, die eine Webseite erstellt hat, auf der abwertende Straßennamen eingetragen werden können.