Rätselhafter Krater in Mexiko ist schon fast 100 Meter breit

Auf einem Feld in Zentralmexiko hat sich aus bisher ungeklärten Gründen ein massiver Krater aufgetan. Das mit Wasser gefüllte Loch vergrößere sich weiter, sagte am Donnerstag (Ortszeit) der Generalkoordinator des lokalen Zivilschutzes, Jose Antonio Ramirez.

Das einzige Haus in der Nähe, das direkt am Kraterrand in der Ortschaft Santa Maria Zacatepec im zentralen Bundesstaat Puebla steht, sei gefährdet. Die Ursache werde nun untersucht.