Paar wollte Baby zurücklassen, um Flug zu erwischen

Ein belgisches Paar wollte offenbar sein Baby an einem Check-in-Schalter des Flughafens Ben Gurion in Tel Aviv aussetzen, um einen Ryanair-Flug nach Brüssel zu erwischen. Die Eltern hatte kein Ticket für das Kind gekauft. Sie waren bereits am Weg zum Flieger, als das Flughafenpersonal sie aufhielt.

Eine Sprecherin von Ryanair sagte auf Anfrage der CNN, dass die Angelegenheit an die örtliche Polizei weitergeleitet wurde. Sie sagte demnach außerdem: "Diese Passagiere, die von Tel Aviv nach Brüssel reisten (31. Jänner), erschienen am Check-in ohne eine Buchung für ihr Kleinkind. Sie gingen dann zur Sicherheitskontrolle und ließen den Säugling am Check-in zurück.

Baby in Kindersitz zurückgelassen

Die israelische Flughafenbehörde bestätigte den Vorfall: "Ein Paar und ein Kleinkind mit belgischen Pässen kamen für einen Flug am Terminal 1 an, ohne ein Ticket für das Baby zu haben. Das Paar kam auch zu spät zum Flug, nachdem der Check-in für den Flug geschlossen war. Das Paar ließ den Kindersitz mit dem Baby zurück und rannte in Richtung der Sicherheitskontrollen im Terminal 1, um den Flugsteig zu erreichen.

Ein Sprecher der israelischen Polizei teilte CNN mit, dass die Angelegenheit offenbar geklärt war, als die Polizei am Tatort eintraf. Er sagte: "Das Baby war bei den Eltern und es gibt keine weiteren Ermittlungen."