Mehrere Menschen in Deutschland von Zug erfasst

Auf einer Bahnstrecke in Recklinghausen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstag mehrere Menschen von einem Zug erfasst worden. Wie eine Sprecherin der Polizei Recklinghausen der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, ereignete sich das Unglück am Abend auf der Bahnstrecke zwischen Recklinghausen-Ost und Recklinghausen-Hauptbahnhof. Demnach ist ein Güterzug an dem Unglück beteiligt, das der Polizei um 18.12 Uhr gemeldet wurde.

Angaben zu Opfern machte die Polizei zunächst nicht. Der WDR berichtete, dass die Menschen "mehrere hundert Meter weit mitgeschleift" wurden. Demnach war ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz und suchte die Gleise ab.

Mehr dazu in Kürze.