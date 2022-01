Omikron statt Urlaub: Corona beendet mehrere Kreuzfahrten

"Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön" heißt es in einem deutschen Volkslied. Mehrere tausend Urlauber, die das Jahr 2022 an Bord von Kreuzfahrtschiffen beginnen wollten, dürften den Zeilen allerdings nicht zustimmen.

Wegen Corona-Fällen in der Besatzung mussten am Wochenende sowohl die "Aida Nova" als auch "Mein Schiff 6" ihre Reisen abbrechen. Für die knapp 2.900 Passagiere an Bord der "Aida Nova" endete der Neujahrstrip zu den Kanarischen Inseln vorzeitig in Lissabon, nachdem das Schiff dort bereits drei Tage vor Anker gelegen war. 52 der rund 1.350 Besatzungsmitglieder wurden positiv getestet. In Dubai mussten rund 2.000 Passagiere des zum TUI-Konzern gehörenden Kreuzers "Mein Schiff 6" vorzeitig von Bord.