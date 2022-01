Infizierte Forscher: Omikron-Cluster in der Antarktis

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist weltweit auf dem Vormarsch, selbst in den unwirtlichsten Regionen. Wie die belgische Zeitung Le Soir berichtete, befinden sich derzeit 25 Forscherinnen und Forscher der Polarstation Princess Elisabeth in der Antarktis in Quarantäne, nachdem mehrere Covid-Fälle entdeckt wurden. Insgesamt sollen zwei Drittel der Mannschaft infiziert sein.

Der erste Corona-Fall wurde am 14. Dezember bemerkt. Die betroffene Person, die mit anderen Forschern eine Woche zuvor in der belgischen Station angekommen war, wurde sofort isoliert, hatte aber schon zwei Teammitglieder angesteckt. Alle infizierten Personen wurden am 23. Dezember ausgeflogen, doch es gab bereits weitere Fälle.