Sogar Taylor Swift geschlagen: Rechter Protest-Song stürmt US-Charts

Die im Lied angesprochenen Themen: Steuern, Sozialhilfebetrug - und Jeffrey Epstein. Nichts sei mehr so wie in der guten alten Zeit, so der Tenor. Vielerorts wird das Lied mit dem umstrittenen, konservativen Country-Hit "Try That in a Small Town" von Jason Aldean verglichen.

Der britische Guardian nennt den Text zum Teil Arbeiterhymne. So singt Anthony etwa "I’ve been sellin’ my soul, workin’ all day / Overtime hours for bullshit pay“ (dt."Ich hab meine Seele verkauft, rund um die Uhr gearbeitet / Überstunden gemacht für eine Scheißbezahlung“). Er kritisiert hohe Steuern, spielt auf Kindesmissbrauch und Jeffrey Epstein an.