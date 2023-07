"Rassismus": US-Countrystar legt sich mit schwarzer Protestbewegung an

Alte Frauen überfallen, Schaufensterscheiben einschlagen, Geschäfte mit der Waffe in der Hand ausrauben: Das alles gäbe es nur in der großen Stadt, singt Country-Superstar Jason Aldean: In einer Kleinstadt dagegen, da sollten es diese Schurken einmal probieren. "Da kommt ihr nicht weit". In Windeseile ist die Softrock-Ballade nicht nur an die Spitze der US-Hitparaden marschiert, sondern hat auch einen Riesenskandal ausgelöst. Denn Aldean hat seinen Song über alle diese Schurken aus der großen Stadt im Video auf Youtube mit Bildern von Protesten der schwarzen Protestbewegung "Black Lives Matter" hinterlegt. Darauf zu sehen auch Aufnahmen von brennenden US-Flaggen, die der Sänger in seinem Lied auch zum Thema macht: "Ihr trampelt auf der Flagge herum und zündet sie an. Ihr glaubt, ihr seid stark."