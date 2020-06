"Nature": Lockdown hat in Europa mehr als drei Millionen Tote verhindert

Belgien habe mit acht Prozent die höchste Infektionszahl gehabt.

In Österreich seien die Infektionszahlen bei rund 0,76 Prozent gelegen, in Dänemark nur unwesentlich höher bei rund einem Prozent. Die niedrigste Infektionsrate sei in Norwegen mit 0,46 Prozent festgestellt worden.

Worst-case-Szenario

Dann haben die Wissenschaftler versucht zu eruieren, was denn in diesen Staaten passiert wäre, hätte die Politik keine Maßnahmen getroffen. Der Vergleichszeitraum war vom ersten Auftreten des Virus in Europa, also etwa Anfang des Jahres, bis zum 4. Mai, als die ersten Staaten begonnen hatten, den Lockdown langsam aufzuheben.