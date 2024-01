Nach Terroralarm am Kölner Dom: Verdächtiger in Abschiebehaft

Der Tadschike hatte zu einer Gruppe von vier Männern gehört, die die Polizei zu Silvester an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen in Gewahrsam genommen hatte. Während die anderen drei Verdächtigen zu Neujahr wieder entlassen wurden, blieb der 25-Jährige, der in Nörvenich im Kreis Düren aufgegriffen worden war, auf richterliche Anordnung hin vorerst im sogenannten Langzeitgewahrsam.

Europäischer Haftbefehl aus Österreich liegt vor

Ein weiterer Verdächtiger, den die Polizei am Heiligen Abend festgesetzt hatte, war nach seinem Langzeitgewahrsam ebenfalls nicht wieder frei gekommen. Da ein europäischer Haftbefehl aus Österreich gegen ihn vorlag, wurde er in die JVA Köln überstellt. Nach Angaben der Kölner Generalstaatsanwaltschaft befindet er sich nun in Auslieferungshaft.

