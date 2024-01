Terrorverdacht In Wien: 47-Jähriger Tschetschene enthaftet

In Bezug auf den 47-Jährigen habe es "von Anfang an kein einziges Beweismittel gegeben", betonte dessen Verteidiger im Gespräch mit der APA. "Er ist nur deshalb festgenommen worden, weil er in der Flüchtlingsunterkunft zufällig direkt neben dem 28 Jahre alten Tadschiken gewohnt hat", sagte Anwalt Kreiner.

Auslieferungsverfahren für anderen Mann eingeleitet

Indes bestätigte die Sprecherin der Wiener Anklagebehörde, dass in Bezug auf einen in Deutschland festgenommenen 30 Jahre alten Tadschiken, der derselben Terror-Zelle angehören soll und der mehrmals in Wien war, ein Auslieferungsverfahren in die Wege geleitet wurde. Er war auf Basis eines von der Staatsanwaltschaft Wien beantragten Europäischen Haftbefehls am 24. Dezember in Wesel festgesetzt worden. Der Mann befindet sich derzeit in der Justizvollzugsanstalt Köln. Das Auslieferungsverfahren ist bei der Generalstaatsanwaltschaft Köln anhängig, teilte die Kölner Polizei am Sonntag mit.