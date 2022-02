Nach sechs Jahren von Reifen befreit: Krokodil kann aufatmen

Bis heute schien es ein hoffnungsloser Fall zu sein. Es einfach mit einem BetÀubungspfeil zu sedieren, wÀre zu gefÀhrlich gewesen: Das Krokodil hÀtte bei einem letzten Fluchtversuch ins Wasser gelangen und ertrinken können. Doch nun hat ein Einheimischer das vollbracht, woran zuvor viele Experten gescheitert waren: "Ich habe mich wochenlang darauf vorbereitet, das Krokodil einzufangen", zitierte ihn die Nachrichtenagentur Antara.

Der 35 Jahre alte Retter aus Java erklĂ€rte, er habe Tauben und HĂŒhner an einen Bambusstock gebunden, um das menschenscheue Tier anzulocken. Schließlich sei es tatsĂ€chlich in Richtung Ufer gekommen, wo Dutzende MĂ€nner geholfen hĂ€tten, es an Land zu ziehen. Auf Fotos war zu sehen, dass dem Salzwasserkrokodil das Maul zugebunden und der Kopf mit einem Tuch abgedeckt worden war, um es zu beruhigen, bevor der Reifen durchgesĂ€gt wurde. Anschließend wurde es wieder in die Freiheit entlassen.

Eine Technik, die auch Reptilienexpertin Martina Konecny von der Vetmeduni Vienna empfohlen hĂ€tte: „Es sollte theoretisch möglich sein, das Krokodil mit sogenannten schwimmenden Krokodilfallen einzufangen. Alternativ dazu könnte versucht werden, das Tier in der Nacht per Boot mit einer Schlinge zu fangen, um es anschließend vorsichtig von dem Reifen zu befreien", sagte sie vor zwei Jahren zum KURIER.