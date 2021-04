Ruhe für die Queen

Am Mittwoch, an ihrem 95. Geburtstag, wandte sich die Königin mit einem Schreiben an ihre Landsleute: „Meine Familie und ich möchten uns bei Ihnen für die Unterstützung und Freundlichkeit bedanken, die uns in den letzten Tagen entgegengebracht wurde. Wir waren tief berührt und werden weiterhin daran erinnert, dass Philip in seinem ganzen Leben so außergewöhnliche Auswirkungen auf unzählige Menschen hatte“, bedankt sie sich für die Glückwünsche zum Geburtstag.

Das Leben im Königshaus geht weiter: Prinz William und Herzogin Kate absolvierten am Donnerstag schon wieder Termine. Die Königin wird an der Parlamentseröffnung an der Seite von Prinz Charles teilnehmen. Die meisten Termine wollen jetzt aber ihre Kinder und Enkelkinder für sie machen. Denn auch die Königin hat das Recht, sich auszuruhen.