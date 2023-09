Nach Mondmission: Indiens Sonnenmission gestartet

Aditya-L1 ist mit 1.475 Kilogramm leichter als Indiens kürzlich gestartete Mondmission Chandrayaan-3. Indien hatte am 23. August als viertes Land überhaupt eine sanfte Landung auf dem Mond geschafft.

Schlafmodus für Mondrover

"Der Rover hat seine Aufgaben abgeschlossen", schrieb Isro nun am Samstag auf X. Gesammelte Daten würden über den Lander zur Erde übertragen. Derzeit sei der Akku des Rovers voll aufgeladen. Das Solarpanel sei so ausgerichtet, dass es das Licht des nächsten Sonnenaufgangs - erwartet am 22. September 2023 - empfange. "Wir hoffen auf ein erfolgreiches Erwachen für eine weitere Reihe von Aufträgen!", schrieb Isro. "Andernfalls wird er für immer dort bleiben als Indiens Botschafter auf dem Mond."

Zuvor glückte eine sanfte Landung auf dem Mond nur der Sowjetunion, den USA und China. Mit der unbemannten Mission will Indien die wenig untersuchte Südseite des Mondes erforschen, im Fokus steht unter anderem dort vorhandenes gefrorenes Wasser. Solches Eis könnte auch bei künftigen bemannten Mondmissionen von Nutzen sein. "Chandrayaan" bedeutet "Mondfahrzeug" auf Sanskrit.

Während die Landung von "Chandrayaan-3" gelang, war einige Tage zuvor die erste russische Mondmission seit rund einem halben Jahrhundert gescheitert: Die Raumsonde "Luna-25" zerschellte nach russischen Angaben auf dem Mond. Inzwischen versuchen aber nicht nur staatliche Raumfahrtagenturen, sondern auch Privatunternehmen, auf dem Mond zu landen.

Indiens Weltraumprogramm begann in den 1960er-Jahren. In den ersten Jahrzehnten lag der Fokus vorwiegend darauf, Satelliten günstig ins All zu bringen. Inzwischen hat Indien ehrgeizigere Ziele.