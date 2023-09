Start geglückt: Indien schickte Sonde zur Sonnenerforschung ins All

Indien hat erfolgreich einen Satelliten zur Erforschung der Sonne ins All geschickt. Mehr als 860.000 Menschen beobachteten am Samstag in einer Live-Übertragung der Weltraumbehörde ISRO, wie die Rakete vom indischen Weltraumbahnhof abhob. Kurz darauf meldete ISRO auf X, ehemals Twitter, dass die Sonde Aditya-L1 nun den Weltraum erreicht habe. In den kommenden vier Monaten soll sie rund 1,5 Millionen Kilometer zurücklegen. Damit bleibt sie weit von der Sonne entfernt, die zur Erde einen Abstand von rund 150 Millionen Kilometern hat.