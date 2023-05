Nach Krönung: Straßenfeste mit königlichen Besuchern und Konzert

Nach der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) steht heute, am Sonntag, ein weiteres royales Großereignis an: ein Konzert mit Größen aus der Musikwelt. 20.000 Menschen werden dazu erwartet. Zudem dürfen sich die Briten auf den Rest eines verlängerten Wochenendes freuen. Der Montag nach der Krönung wurde extra zum Feiertag erklärt.

Das Königspaar war am Samstag in einer feierlichen Zeremonie in der Westminster Abbey in London gekrönt worden. Zehntausende Menschen säumten trotz Regens die Straßen, als das Paar in einer Prozession mit viel Pomp per Kutsche vom Buckingham-Palast zur Kirche und wieder zurück fuhr. Es gab viel Jubel für die beiden Royals.

