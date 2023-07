Nach 13 Jahren: Mann wegen Mordes an drei Frauen festgenommen

Dem 59-jährige Rex Heuermann wird der Mord an mindestens drei Prostituierten zur Last gelegt, wie Staatsanwalt Ray Tierney am Freitag sagte. In einem vierten Mordfall gilt der New Yorker Architekt als Hauptverdächtiger, auch wenn noch keine Anklage erhoben wurde.

Damit könnten die sogenannten Gilgo-Beach-Morde, die von 2010 an landesweit für Aufsehen gesorgt hatten, zumindest zum Teil aufgeklärt sein. "Heute ist ein guter Tag", sagte Rodney Harrison, der Polizeichef des Landkreises Suffolk County, der einen großen Teil von Long Island umfasst. "Rex Heuermann ist ein Dämon."

